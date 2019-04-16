Rüyada yastık görmek ne anlama gelir



Rüyada yastık görmek, genç bir erkek için; çok yakında önünüze çıkacak bir fırsatı iyi değerlendirirseniz mutlu ve rahat bir yaşam sürersiniz demektir.

Orta yaşlı bir erkek için bu rüya çok eğleneceğiniz ve rahatlayacağınız bir tatile çıkmak anlamındadır. Bekar bir kadın için rüyada yastık görmek için parası olan ve iyi huylu birisiyle evlenmeye yorumlanır. Evli bir kadın içinse bu rüya çok iyi bir arkadaş sahibi olamaya yorumlanır.

İpek yastık, hem aşk, hem de iş hayatında başarılı ve mutlu olacağınız anlamına gelir.



Temiz ve güzel bir yastık mevki, önemli görev, hayırlı iştir.

Rüyada yastık doldurmak

Bir yastığı kucakladığını görenin kısmeti bol olur. Bir yastığı yün veya pamukla doldurdugunu gören, evine bir kaç hizmetçi alir. Yatağı üzerine yastıklar sıraladığını görenin itibari çoğalır.

Rüyada yumusak bir yastiga dayanarak istirahat ettigini görmek, yakinda ele geçecek bir firsatla en kisa yoldan zengin olacagina ve bolluk ve selamete kavusacagina delalet eder. Yastik, bir rivayete göre, emniyet ve sagliga da isarettir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada yastik görmek, ev sahibine ve halka hizmet eden bir kadina isarettir.

Rüyada yastikta görülen yirtiklik yaslilik ve darlik gibi durumlar, rüya sahibinin hizmetçisine aittir.

Avam halkin yastik görmeleri, onlarin arkadaslari ve dostlarina isarettir. Yastiklar, yataklarla tabir edilir. Bazi tabirciler, yastik, evlattir, dediler.

Yastik alim ve fakih kimseler için selah i hal ve muttakî olmalariyla tabir edilir. Rüyada yastiklarda görülen iyilik ve güzellik, rüya sahibinin hizmetçilerine, aittir.

Rüyada görülen bir yastik sirtina aldigini gören kimseye, alim kisilerdir, dediler. Yastik, zevce veya dost yahut çocuk ya da sefkatli bir anadir. Bazen de yastik, rahatliga yahut saglam kimse için hastaliga isarettir. Rüyada görülen dört köseli yastik serefli bir rütbedir.

Hizmetçi olarak yorumlanır. İpek yastık başarı ve mutluluk demektir. Aynı zamanda lüks ve rahatlık anlamı da taşır. Genç bir kadının yastık yaptığını görmesi, parlak bir istikbali olduğu anlamındadır.



Rüyada yastık görmek, zevce, mal ve sır saklayan temiz bir kadın ile tabir olunur. Yine bu rüya, gam ve kederden halâs

olmağa delâlet eder.

Rüyada yastık üzerine oturmak:Rüyada bir yastık üstünde oturduğunu görmek, nimete, uluvv-i kadre ve menzilete delâlet eder. Bir yastik üzerinde oturdugunu gören, bir hizmetçi alir veya kendisine bir kiymetli hediye verilir.

Rüyada güzel yastıklar görmek, güzel ve hasnâ hizmetçilere delâlet eder. Bazı kere de yastık görmek, güzel ve şerefli zevceye dosta, evlada ve şefkatli bir anneye delâlet eder.

İlim sahibi kişilerin rüyada yastık görmeleri, muttaki olmalarina, dinde salâha ve imanda kuvvete delâlet eder.

Rüyada dört köşeli yastık görmek, şerefli bir rütbe ile tâbir olunur. Rüyada bir yastığı sırtlayıp götürdüğünü görmek, hayır ve berekete işarettir.

Rüyada yastıkta görülen yırtıklık da darlık gibi durumlar, rüya sahibinin hizmetçisine nisbet edilir. Rüyada avam halkın yastık görmeleri, onların arkadaşları ve dostlarına delâlet eder.

Rüyada duvar yastığı görmek, zevceye, ona dayanmak, zevceye itimada işarettir.

Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki:Rüyada duvar yastığı hizmetkar ile tâbir olunur. Baş yastığı görmek, zevceye, biriktirilen mala, sır saklamaya, rahat ve güzel bir hayata delâlet eder.