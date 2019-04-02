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  • 02.04.2019 12:58
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 12:58

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada başka birinin gitar çalıp kendisinin oynadığını görmek ne anlama gelir? Rüyada gitar çaldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada gitar görmenin detayları...

Rüyada gitar görmek ne anlama gelir?

Rüyasinda Gitar çaldigini görmek, evinde geçimsizlik olduguna, baska birinin gitar çalip kendisinin dans ettigini veya dinledigini görmek, bazi dedikodular isitecegine ve üzülecegine delalet eder. Bazilarina göre: Rüyada gitar görmek veya çalmak, sizde sakli olan bazi kabiliyetinizi açiklamak firsatini elde edeceginize, suretle çalistiginiz muhitte saygin bir insan olarak taninacaginiza, gitar sesi duymak, pek yakinda beklediginiz müjdeli bir ha ber alacaginiza isarettir.

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