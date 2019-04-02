Rüyasinda Gitar çaldigini görmek, evinde geçimsizlik olduguna, baska birinin gitar çalip kendisinin dans ettigini veya dinledigini görmek, bazi dedikodular isitecegine ve üzülecegine delalet eder. Bazilarina göre: Rüyada gitar görmek veya çalmak, sizde sakli olan bazi kabiliyetinizi açiklamak firsatini elde edeceginize, suretle çalistiginiz muhitte saygin bir insan olarak taninacaginiza, gitar sesi duymak, pek yakinda beklediginiz müjdeli bir ha ber alacaginiza isarettir.
Rüyada gitar görmek ne anlama gelir?
Rüyada gitar görmek ne anlama gelir? Rüyada başka birinin gitar çalıp kendisinin oynadığını görmek ne anlama gelir? Rüyada gitar çaldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada gitar görmenin detayları...
- Rüyada şimşek görmek ne anlama gelir?
- Rüyada kırmızı at görmek ne anlama gelir?
- Rüyada hançer görmek ne anlama gelir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.