Rüyada kırmızı at görmek ne anlama gelir?

Rüyada kırmızı at görmek
Yelesi ve kuyrugu siyah ve diger yerleri kizil olan böyle bir ati Rüyada görmek, izzet ve yücelige, bazi tabirciler zengin bir kadina delalet eder, dediler.
Rüyada kırmızı at görmek
Yelesi ve kuyrugu siyah ve diger yerleri kizil olan böyle bir ati Rüyada görmek, izzet ve yücelige, bazi tabirciler zengin bir kadina delalet eder, dediler.
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