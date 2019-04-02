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  • 02.04.2019 12:56
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 12:56

Rüyada kırmızı at görmek ne anlama gelir?

Rüyada kırmızı at görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kırmızı at görmenin detayları...

Rüyada kırmızı at görmek ne anlama gelir?

Rüyada kırmızı at görmek

Yelesi ve kuyrugu siyah ve diger yerleri kizil olan böyle bir ati Rüyada görmek, izzet ve yücelige, bazi tabirciler zengin bir kadina delalet eder, dediler.

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