Rüyada yosun görmek ne anlama gelir?

Rüyada yosun görmek

Gereksiz işlerle uğraşarak, vaktinizi boşa harcadığınıza, daha önemli işlerle meşgul olmanız gerektiğine yorumlanır. Bu Rüyayı genç kız görürse ilerde çok mutlu olacağına işarettir. Kadınlar görmüşse, uzun süredir görmediği bir arkadaşıyla karşılaşacağına yorumlanır.

Rüyada yosun görmek iş ve para ile ilgili sorundur.

Rüyada yosun görmek, gerek isinizde, gerek evinizde çok yalan söylediginiz için daima tedirgin bir halde bulundugunuza ve bu yalanlar birer birer meydana çiktikça çok utanarak, kötü durumlara girdiginize delildir. Bir baska rivayete görede: Rüyada yosun görmek, tecrübeli olmaya, istikbali garanti altana almayave faydali yatirimlar yapmaya isarettir.