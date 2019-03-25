Topraktan yapilmis olan testi, eline mal geçen ve kendisine itimat edilir münafik bir hizmetçidir. Testiden Su içmek, helal mal ve temiz yasantidir. Testide olan suyun yarısini içtigini görenin ömrü yarilanmistir. Az veya çok su içmesi ömrünün az veya çogunun gitmis olmasi île tabir edilir. Suyun hepsini içtigini gören kimsenin ömrü tükenmistir. Yaninda bir testi su oldugunu, testinin düsüp kirilmasi île suyun dökülmedigini gören kimsenin hanimi Hamile olur ve kendisi ölür, çocugu geri kalir. Denilmistir ki; testi, hanim, hizmetçidir. Testiyi görmek, hayvana, zahmet, mesakkat ve çok çalisan hanima isarettir. Bakirdan olan testi, kadri yüce bir hanima isarettir. Sarap testisi hayirli bir kadina isarettir. Bundan dolayi sarap testisinden su içtigini gören kimse hayirli bir kadinla evlenir.
Rüyada testi görmek ne anlama gelir?
Rüyada testi görmek ne anlama gelir? Rüyada testiden su içtiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada testinin düşüp kırıldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada testi görmenin detayları...
- Rüyada flüt görmek ne anlama gelir?
- Rüyada tiyatro görmek ne anlama gelir?
- Rüyada leke görmek ne anlama gelir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.