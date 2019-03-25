Rüyada fincan görmek ne anlama gelir?

Rüyada fincan görmek

Rüyada fincan görmek ümide yorumlanir. Güzel bir fincanla kahve içtigini görmek, evine beklemedigi bir misafirin gelecegine; cezveden fincana kahve koydugunu görmek, kendisi nin bir yere misafirlige gidecegine; fincanin birden bire elinden düsüp kirildigini görmek, beklenmeyen yerden bir haber alacagina; bir fincan kahvenin tamami ile üzerine döküldügünü görmek, bol bir yagmurun gelecegine ve berekete delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada fincan görmek, bir seyden faydalanmaga isaret eder.