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  • 25.03.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 12:12

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada güzel bir fincanla kahve içtiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada fincanın elinden kayıp düştüğünü görmek ne anlama gelir? İşte rüyada fincan görmenin detayları...

Rüyada fincan görmek ne anlama gelir?

Rüyada fincan görmek ümide yorumlanir. Güzel bir fincanla kahve içtigini görmek, evine beklemedigi bir misafirin gelecegine; cezveden fincana kahve koydugunu görmek, kendisi nin bir yere misafirlige gidecegine; fincanin birden bire elinden düsüp kirildigini görmek, beklenmeyen yerden bir haber alacagina; bir fincan kahvenin tamami ile üzerine döküldügünü görmek, bol bir yagmurun gelecegine ve berekete delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada fincan görmek, bir seyden faydalanmaga isaret eder.

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