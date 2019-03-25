Rüyada şimşek görmek ne anlama gelir?

Rüyada şimşek görmek

Habere, gizli olan şeyin açığa çıkmasına, sapıklıktan sonra hidayete, kayıp kimsenin gelmesine, sıkıntıda olanın kurtulmasına, uzaktan gelecek menfaate,

Şimşek görmek hastanın vefatına, şimşeğin elbisesini yakması hanımı hasta ise vefat etmesine, değillse bir üzüntüye, Şimşek bazen ordunun savaş hazırlığına delalet eder.

Rüyada gökte şimşek ve yıldırım, uğraşmaya işarettir. Başına veya evine yıldrırm düştüğünü görmek, o kimsenin zarara uğrayacağını gösterir.

Rüyada gökte şimşek ve yıldırım görmek zorluklarla mücadele edeceğinizi belirtir. Başına veya evine yıldırım düştüğünü görmek, o kimsenin başına bir çok sıkıntı geleceğine yorumlanır.

Yine aynı zamanda yağmur yağıyorsa, büyük bir bolluğa yorumlanır.Rüyada şimşek çakması, çok sevineceğiniz bir haber almak demektir. Şimşek çakarken Hava aydınlanıyorsa Rüyayı görenin geleceği çok iyi olacak demektir.

Rüyada şimşek çaktığını görmek, kısa vadeli zenginliğin ve mutluluğun işaretidir. Eşsiz haberdir. Aynı zamanda kişinin geleceğinin parlak olacağına işarettir.

Rüyada şimşek çakması, eşsiz bir haberdir. Şimşek çakarken hava aydınlanıyorsa Rüya sahibinin geleceği güven altındadır. Yine aynı zamanda yağmur yağıyorsa, büyük bir bolluğa işarettir.

Rüyada şimşek çaktığını görmek; kazancın artmasına, korkuya kapılmaya, zengin olmaya ve bütün üzüntülerden kurtulmaya işarettir.