Rüyada testere görmek ne anlama gelir?

Rüyada testere görmek

İki düşman arasını ayıran kamu görevlisine, yardıma, kuvvet verızka, Bazen testere şerli kimseye, Alışverişinde tolerans sahibi kimseye, kitap okuyan insana yanut teraziye delalet eder.

Elinizi attığınız tüm işlerde başarıya ulaşacağınızı belirtir. Testere ile bir şey kesmek, düşmanlarınızı yeneceğinize işarettir.

Kişinin kendi çalışması sonucu alacağı başarıları anlatır.

Rüyasinda elinde bir testere oldugunu görmek, bir ise baslayacagina isarettir. Bir agaç parçasini testere île kestiginl görmek, agacin cinsinin tabirde ifade ettigi sekille tabir edilir.Rüyada testere görmek, alis veris eden müsamahakar bir adama isarettir. Testere, iki düsman arasini ayiran hakim ve bakana isarettir. Bazen testere, kitap ehli île nikahlanmaya isarettir. Bazen de testere, kan koca arasini ayiran bir kimseye isarettir. Testere, teraziye de isarettir. Bazen testere, hilekar, basi bos, kendi keyfine gezen, münafiklarin arasina sokulan, serli kimseler hakkinda casusluk yapan ve onlarin serlerini haber veren bir kimseye isarettir. Testere, yardim, kuvvet ve riziktir. Agaç testeresi alim ve önder bir kimsedir. Mermer testeresi delilin noksanligina isarettir. Demir testere, avam halka isarettir.