Rüyada şeftali görmek ne anlama gelir?

Rüyada şeftali görmek

Tatlı şeftali yemek sevgi ve arsusunundan isteğine kavuşmaya, ekşi şeftali yemek korkuya; Şeftali ağacı zengin ve cömert insana, bu ağacın dibinden şeftali toplamak hasta bir kimseden mala nail olmaya; Şeftali bazen erkek kardeşe ve iyi arkadaşa delalet eder. Rüyada şeftali görmek , çok iyi haberlere işarettir. Rüyada şeftaliyi mevsiminde görmek ferahlıktır. Mevsimsiz şeftali yemek, gam işaretidir. Rüyada Şeftali ağacı görmek, zengin, mert, yiğit ve çok mal biriktiren adama delâlet eder.

Rüyada şeftali görmek demek elinizi attığınız her işte başarılı ve mutlu olacaksınız demektir. Bekar kimseler için varlıklı biriyle evliliktir. Güzel ve tatlı şeftali çok hayırlı mal ve paradır. Bazı kere de şeftali görmek, erkek kardeşe, güzel arkadaşa ve hayırlı dosta delâlet eder.

Rüyada pembemsi renkli olgun şeftali aldığını gören para ve mal sahibi olur. Bekar bir erkek için bu Rüya, zengin ve varlıklı bir kadınla evliliktir. Şeftalileri ağaçta gören bekar erkek, tanınmış ve zengin bir ailenin kızıyla evlenir. Evliler için bu rüya yuvada huzur ve mutluluktur.

Bir kimsenin rüyada tatlı bir şeftali yediğini görmesi, şehvet ve arzusuna nail olmaya işarettir. Rüyada şeftali ağacı görmek, zengin, büyük, halka yardımda bulunan, şecaatli ve mert bir adama delâlet eder. Şeftali ağacı, zengin, mert, yiğit ve çok mal biriktiren adamdır. Rüyada, şeftali ağacının dibine düşmüş şeftalileri topladığını görmek bir kimseden gelecek mala alâmettir.