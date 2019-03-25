Rüyada hamur görmek ne anlama gelir?

Rüyada hamur görmek

İşlerin kolaylaşmasına, pek yakında grülecek rahat ve bolluğa, Mahkum kimsenin hürriyete kavuşmasına, Hamile kadının doğumunun yaklaşmasına, Hamurun mayalanarak taşması ticarette görülecek ziyade kara, ekşiyerek taşması zararetmeye, Hamur yoğurmak misaffir gelmesine; dar yerde hamur yağurmak haram işlemeye, rahat ve geniş ortamda hamur yoğurmak refaha yahut evlenmeye, Arpa hamuru yoğurmak dinde takvaya, düşmana galip gelmeye yahut memuriyete, Hamur yağuran kimseyi görmek insanların gönlünde yer etmeye, adil ve şefkatli yöneticiye delalet eder.

Hamur yoğurduğunu gören kimse kendi gayreti sayesinde başarılı olacak demektir. Tek başına girişim yaparak arzu ettiği konuma geleceğini işaret eder. Hamur mayalamak aileden aldığı parayı, sermayeyi artıracak ve bir servet sahibi olacak anlamındadır. Hamur kızartmak, murada ermek demektir.

Hamur yoğurmak, kişinin kendi gayreti sayesinde başarıya ulaşacağına işarettir.

Arpa unundan hamur yogurdugunu görenin di ni inanci bütündür. Eger yogurdugu hamur,bugday unundan ise, malinin çogalacagina ve kazancinin artacagina delalet eder. Bir rivayete göre hamur görmek, akrabalarina kavusmak için yolcu luga çikacagina, baska bir rivayete göre de ticaret maksadiyla yol culuga çikmaya isarettir. Hamur görmek, maksadina erismek için insanin düsündügü çarelere isarettir. Eger hamur mayali ise bu çareye yakinda kavu sur, eger mayasiz ise bu çare gecikir. Bu hamurdan Ekmek pisirdi gini görse maksadina ulasir. Bir baska rivayete görede: Rüyada hamur görmek, kolay islere, yakin bir gelecekte rahatliga kavusmaya, zindanda bulunan bir kimsenin veya hamile bir kadinin kurtulmasina isaret eder. Hamur, elde edilecek maldir. Bir kimse rüyada evinde hamur görse, yaptigi ticaretten mal kazanir. Hamurun eksidigini ve kabindan disan tastigini gören kimse, ticareünde zarar eder. Hamur yogurdugunu gören kimseye, misafir gelir.