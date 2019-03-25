Rüyada banka görmek ne anlama gelir?

Rüyada banka görmek

Bankada çok para görmek, zengin olacağınızın işaretidir. Banka görmek para kaybedileceğine işarettir.

Rüyada boş bir banka görmek para kaybına işarettir.

Rüyasında bankada olduğunu gören kişi, türlü laflar, dedikodular, söylentiler duyarak, şaşıracak demektir. Banka aydınlıksa zarar görmeyecek demektir.

Rüyada bir bankadan para çektiginizi görmek, hafizanizin zayiflayacagina, unutkan bir kimse olacaginiza delalet eder. Bankadan para alip saydiginizi görmek, parasizlik yüzünden kötü bir duruma düseceginize, bankada bir memur oldugunuzu görmek, elinizdeki islerde zarar edip sonunda o isi terk edeceginize delalet eder.

Bir baska rivayete görede: Rüyada bir bankadan para çektiginizi görmek, hafizanizin zayiflayacagina isaret eder. Bankadan para alip saydiginizi görmeniz parasizlik yüzünden kötü bir duruma düseceginize, bankada bir memur oldugunuzu görmeniz ise, elinizdeki islerde zarar edip sonunda o isi terk edeceginize isaret eder.

Bankada memur olarak çalıştığını görmek, akıbetin karanlık olduğuna delâlet eder. Çünkü banka faiz müessesesidir.

Rüyada bankaya para yatırmak Rüyada bankaya para yatırdığını görmek, işlerde başarıya, para çektiğini görmek de başarısızlığa delâlet eder.

Rüyada bankadan Para Çekmek rüyada bankadan Para çekmek, para açısından rahatlayacağınız ve iş hayatında başarılı olacağınız anlamına gelir.