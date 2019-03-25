Rüyada hap görmek ne anlama gelir?

Rüyada hap görmek

Pek çok sorumluluk üstlenecek, fakat gerektiği kadar ödüllendirilmeyeceğinizin işaretidir.

Hap içtiğinizi gördüyseniz, çok ağır sorumluluk üstleneceğiniz, ancak yeteri karşılığını alacaksınız demektir.

Rüyada hap aldığınızı gördüyseniz, birçok sorumluluk üstleneceğinizin, fakat yeteri kadar ödüllendirilmeyeceğinizin işaretidir.

Rüyasında hap alan kimse, sinsi birinin oyunu ile karşılaşır.

Rüyada hap görmek, muhtemel bir hastaliga isaret eder. Bazi tabircilere, rüyada hap içmek, dinde iyi bir mesafe alinmasina isaret Eder. Hap içmemeye inat eden, Hakk in isteklerini yerine getinnemeye, azginliga j ve dogru olan ise gitmemeye isaret eder.