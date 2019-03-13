Rüyada balık ağı görmek ne anlama gelir?

Rüyada balık ağı görmek

Rüyada ağa sahip oldugunu görmek, hileye, rizka, ilme, istegine kavusmaga ve düsmani yenmege isaret eder. rüyada balik agina düstügünü veya bastigim gören kimsenin, hapse girmesinden, hastaliga yakalanmasindan mizacina uymayan bir kadini almasindan korkulur. balik agi, korku icinde bulunan kimse icin, siddete, kölelige vegecimini agla temin edenlerin mesakkate düseceklerine isaret eder. balik agi, üzüntüsü olmayan kimse icin hapse ve can sikilmasina isaret eder. yolcu olan kimsenin ag görmesi, bahusus Deniz yolcusu ise yolculugundan dönecegine isaret eder. balik agi gamli kederli kimsenin gam ve kederinin artmasina, avci icin hayir ve menfaate isaret eder. balik aginin bir parcasini kaybeden kimse icin de hayra isaret eder, dediler.

Rüyada Balık ağı görmek, helâl kazanç için bir iş tutmaya işarettir.

Deniz veya dereye bir ağatıp balık tuttuğunu görmek, ele geçecek helâl mala delâlet eder. Denizde veya derede ağının parça parça olduğunu görmek, işlerin zorlaşacağına ve meşakkate işarettir.