Rüyada davul görmek ne anlama gelir?

Rüyada davul görmek

Boş habere, gürültücü kimselere ve Ayak takımına, Rehberlik görevi yapan ya da gaza için çalınan davul hayırlı iş ve habere delalet eder.

Davul görmek, insanlarla iyi ilişkiler kurup birçok arkadaş sahibi olacağınız anlamındadır. Uzaktaki bir akrabanızdan mutluluk veren haber geleceğine ve yaşamınızı değiştirecek beklenmedik bir olayla karşılaşacaksınız demektir işarettir.Davul sesi duymak, uzaklarda yaşayan bir arkadaşınızın yardıma ihtiyacı olduğunun belirtisidir.

Rüyada davul sesi duymak, uzaklarda yaşayan bir arkadaşınızın sizin yardımınıza ihtiyacı olduğunun işaretidir.

Davul sesi kişinin önemli ve değerli şeyleri öğreneceğine ve bunlara dayanarak ciddi kararlar vereceğine işaret eder.

Rüyada görülen davul bos bir haberdir. Davulu olan bir kimse, kogucu veya sarap satan bir kimse ile tabir edilir. Evinde davulla oynadigini ve çagrıp bagirdigini gören kimseye, bir musibet erisir. Bando davulunu görmek, yalan habere, isarettir. Bazi tabirciler bando davulunu görmek, her halinde Allah (C.C.) a sükür ve hamdeden kimseyi görmeye isaret eder, dediler. Sahur davulu gibi vakti unutturmamak için çalinan davulu görmek, haddinden fazla kibirienen zengin bir kimseyi görmeye isarettir. Hacc kafilesinde çalinan davulu görmek, rehber ve kilavuza isarettir. Gaziler için çalinan davulu görmek de, böyledir.

Davul sesi duymak, uzakta yaşayan bir arkadaşınızın sizin yardımınıza ihtiyacı olduğunun işaretidir. Davul görmek, insan ilişkilerinde başarılı olup birçok arkadaş edineceğiniz anlamındadır.