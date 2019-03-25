Rüyada bando görmek ne anlama gelir?

Rüyada bando görmek

Rüyada bando görmek ve rüyada bando takımı görmek sıradan bir kimsenin bando çaldığını görmek yalan habare, Bando görmek hamd ve şükürde bulunmaya, Askeri bando hareket ve berekete, Çapulcuların bando çalması Ayak takımının dedikodusuna delalet eder.

Rüyasında bandonun çaldığı parçaları dinleyen kişi, birbirinden ilginç haberler alır.

Rüyada bando görmek özellikle askerler için çok hayirlidir. Rüyasinda bando dinledigini, gören, hayra ve izzete nail olur. Bir bando takiminda bir Alet çaldigini gören, yücelir.

Kapisi önünde bando çalindigini gören, büyük bir adam tarafindan hayir görür. Bir baska rivayete görede: Bilhassa devlet adamlarinin bando ve mizika görmeleri kendileri için hayra isaret eder. Bando görmek san ve serefle de tabir olunur. Kapisi önünde bando ve mizika çalindigini gören, ehil biri ise büyük bir makarna geçer.

Bando ve mizika alayinda görülen anza, san ve serefte görülecek degisiklige isaret eder.

Devlet büyükleri ve âmirler için rüyada bando görmek hayır alâmetidir.

Çünkü bando gaza ve cihad zamanında orduyu coşturmak için çalınır.

Bir kimsenin rüyada mızıka dinlediğini görmesi, devlet büyükleri tarafından kendisine erişecek menfaate delâlet eder, izzet ve hayra nail olur.

Rüyada bando ve mızıka çaldığını görmek, Allah yolunda mal harcamaya işarettir.

Kendi evi önünde mızıka çalındığını görmek, büyük bir makama erişmeye delâlet eder.