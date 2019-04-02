Rüyada hançer görmek ne anlama gelir?

Rüyada hançer görmek

Mal ve zenginliğe, hançeri kınına sokmak bir kadınla evlenmeye delalet eder.

Düşmanlarınız olduğu anlamına gelir.

Rüyada hançer güç, kuvvet anlamına gelir. Elinde hançer olduğunu gören kimse güçlenir. Elindeki hançeri kendine saplayan, işle ilgili hata işlemiş demektir. Başkasına saplayan, bir iyilik yapar ve karşılığını alır anlamındadır. Paslı hançer kişinin inat, huysuzluk nedeniyle çevresindekilerle arasının bozulacağını haber verir.

Hançer, düşman anlamına gelir. Hançer ile size saldırmaya çalışan bir kişiden kaçabildiğinizi gördüyseniz, düşmanınızı yenilgiye uğratacaksınız demektir.

Güç, kuvvet, fevkalade güçlenmek demektir. Yapıldığı maddeye göre değişik yorumlar alır.

Rüyada hançer güç, kuvvet, fevkaladelik anlamına gelir. Elinde hançer olduğunu kimse güçlenir. Elindeki hançeri kendine saplayan, bir işle ilgili hata yapmıştır. Başkasına saplayan, bir iyilik yapar ve karşılığını görür. Paslı hançer insanın inat, huysuzluk vb yüzünden çevresindekilerle bozulacağını haber verir.