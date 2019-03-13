Rüyada yağ görmek ne anlama gelir?

Yag, mal ve nimetle, bir rivayete göre, mirasla yorumlanir. Agir yaglar ilim ve hikmetle tabir olunur, Ibni Sirin e göre; vücudunu her hangi bir yagla yaglanmis görmek, hastalik ile tabir olunur, israf etmeksizin basini yagladigini görmek saglik ile tabir olunur. Cabir ül Magribi ye göre; yag yemek ve onlarla yaglanmak ziynet ve sagliga delalet eder. Rüyada biyigini ve gögsünü yagladigini gören, yalan yere yemin eder. Ismail El Es as a göre, yaglarin hepsi, Zeytin yagi hariç, hüzne isarettir. Zeytin yagi yemek mala delildir. Susam yagi görmek hayir ve menfaate, badem yagi görmek, çetin bir erkekten gelecek mala, bir rivayete göre, iyilik ve rahata delalet eder. Cafer i Sadik a göre; güzel kokulu yaglar alti sekilde tabir olunur: Güzel es, övgü, güzellik, menfaat, iyi söz ve güzel huy. Hangi cinsten olursa olsun; kokusu fena ve bozuk yaglar üç sekilde tabir olunur: Ahlaksiz es, kötü adam, çirkin söz. Bir baska rivayete görede: Rüyada yag görmek, mal, nimet, güzel bir hanim ve iyi bir söze isarettir.Kokusu bozuk ve kötü yag görmek, ahlaksiz bir hanima, fasik bir adama ve çirkin bir söze isarettir.
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