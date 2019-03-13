Rüyada kabuk görmek ne anlama gelir?

Rüyada kabuk görmek

Ağaç kabuğu kişinin dünyalığına, Ceviz, badem vs. kabuğu elbiseye, Hamile kadının çocuğunu düşürmesine, Kabuk bazen nifak çıkarmaya, abartılı bir şekilde övülmeye delalet eder.

Rüyada agaç kabugu seyahate, Deniz hayvani kabugu müjdeye delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada kabuk görmek, Rüya sahibi için elbiseye isarettir. Bazi tabirciler kabuk, hamile kadinin çocugunu düsürmesi île tabir edilir. Kabuk görmek, rüyaya ve mübalagali bir seklide övmeye ve nifak çikarmaya da isarettir.