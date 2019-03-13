Rüyada gonca görmek ne anlama gelir?

Rüyada gonca görmek

Kısa sürede başarılı olup güzel bir yaşam süreceğiniz anlamındadır.

Rüyada gonca görmek, yakında başarılı olup huzur içinde yaşayacağınız anlamına gelir.

Rüyada bir çiçek veya bir gül goncasi görmek, çok sevaba girecek bir ise giriseceginize ve o isi yapmakla halk nazarinda saygin bir kimse olarak taninacaginiza, goncayi alip gögsünüze takmak, muradinizin olacagina; koklamak ise bir tanidiginizdan isiniz hususunda yardim göreceginize delildir.

Yakında başarılı olup, huzur içinde yaşayacağınız anlamına gelir.