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  • 13.03.2019 11:04
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 11:04

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada çiçek goncası görmek ne anlama gelir? Rüyada gül goncası görmek ne anlama gelir? İşte rüyada gonca görmenin detayları...

Rüyada gonca görmek ne anlama gelir?

Kısa sürede başarılı olup güzel bir yaşam süreceğiniz anlamındadır.

Rüyada gonca görmek, yakında başarılı olup huzur içinde yaşayacağınız anlamına gelir.

Rüyada bir çiçek veya bir gül goncasi görmek, çok sevaba girecek bir ise giriseceginize ve o isi yapmakla halk nazarinda saygin bir kimse olarak taninacaginiza, goncayi alip gögsünüze takmak, muradinizin olacagina; koklamak ise bir tanidiginizdan isiniz hususunda yardim göreceginize delildir.

Yakında başarılı olup, huzur içinde yaşayacağınız anlamına gelir.

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