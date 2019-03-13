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  • 13.03.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 11:06

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada leopar saldırsına uğradığını görmek ne anlama gelir? Rüyada kafeste leopar görmek ne anlama gelir? İşte rüyada leopar görmenin detayları...

Rüyada leopar görmek ne anlama gelir?

Rüyada leopar görmek, çok önemli sırlarınızın bazı rakipleriniz tarafından keşfedilerek işlerinizin altüst olacağına işarettir.

Rüyada leopar rakiplerinizin çok önemli sırlarınızı ele geçirerek işlerinizi altüst edeceğine yorumlanır.

Leoparın saldırısına uğradığıysanız hayallerinizin suya düşeceği, leopar kafesteyse düşmanlarınızın size zarar veremeyeceği anlamına gelir.

Rüyada leopar görmek, etrafinin yirtici ve tuttugunu koparan düsmanlarla çevrili olduguna, isinde ve gücünde gözleri bulunduguna delalet eder.

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