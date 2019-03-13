Rüyada leke görmek ne anlama gelir?

Rüyada leke görmek

İnsanın elbisesinde görülen leke üzüntü ve kedere, yemeği aceleyle yemekten kaynaklanan sindirim kastalıklarına delalet eder.

Rüyada leke tatsızlık, hoşa gitmeyen durum, kötü olaylar demektir. Elbisesinde leke olduğunu gören kişi dert alır. Rüyada lekeyi silmeye çalışmak, başka insanların sıkıntılarıyla uğraşmaktadır. Vücutta leke olduğunun görülmesi paraya yorumlanır.

Tatsızlık, hoşa gitmeyen durumlar, olaylar olarak yorumlanır.

Rüyada elbisenizin her hangi bir yerinde bir leke oldugunu görmek, sizin için bazi dedikodularin yapildigina isarettir. Lekeciye giderek bu lekeyi çikarttiginizi görmek, bu dedikodulardan haberiniz olduguna ve çok üzüldügünüze ve gereken sekilde davranip bunlari önleyebildiginize delalet eder.

Leke genel olarak tatsızlık, hoşa gitmeyen durumlar, olaylar olarak değerlendirilir. Üstündeki elbise de leke olan biri sıkıntı alır. Adı çıkar. Rüyasında bir lekeyi silmeye çalışan biri, başkalarının dertleriyle uğraşmaktadır. Vücutta leke olması paraya işarettir.

Rüyada elbisede leke görmek; üzülmeye işarettir.