Rüyada leğen görmek ne anlama gelir?

Rüyada leğen görmek

Kadına, rızka, yüceliğe, makam ve rütbeye, dünyalığa ve kişiyi kötülükten alıkoyan eşe delalet eder.

Rüyasında leğen gören bir kimse, izdivaç eder.

Rüyada leğen, evlilik demektir.

Temiz bir leğene Su doluyorsa kişi istediği gibi bir iş sahibi olabilir.

Rüyada leğen görmek; erkek için paraya ve kadına, kadın için yüksek mevki sahibi biri ile görüşmeye işarettir.