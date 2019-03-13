Rüyada leğen görmek ne anlama gelir?

Kadına, rızka, yüceliğe, makam ve rütbeye, dünyalığa ve kişiyi kötülükten alıkoyan eşe delalet eder.
Rüyasında leğen gören bir kimse, izdivaç eder.
Rüyada leğen, evlilik demektir.
Temiz bir leğene Su doluyorsa kişi istediği gibi bir iş sahibi olabilir.
Rüyada leğen görmek; erkek için paraya ve kadına, kadın için yüksek mevki sahibi biri ile görüşmeye işarettir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.