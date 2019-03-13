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  • 13.03.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 11:15

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada temiz bir leğene su doldurduğunu görmek ne anlama gelir? İşte rüyada leğen görmenin detayları...

Rüyada leğen görmek ne anlama gelir?

Kadına, rızka, yüceliğe, makam ve rütbeye, dünyalığa ve kişiyi kötülükten alıkoyan eşe delalet eder.

Rüyasında leğen gören bir kimse, izdivaç eder.

Rüyada leğen, evlilik demektir.

Temiz bir leğene Su doluyorsa kişi istediği gibi bir iş sahibi olabilir.

Rüyada leğen görmek; erkek için paraya ve kadına, kadın için yüksek mevki sahibi biri ile görüşmeye işarettir.

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