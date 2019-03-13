Rüyada bamya görmek ne anlama gelir?

Rüyada bamya görmek

Mevsiminde görmek ve yemek rızka ve kısmete, mevsimi dışında tazesini görmek üzüntüye, Kurutulmuş bamya ihtimal dışı rızık ve kısmete delalet eder.

Artık şanslı bir döneme girdiğinizin habercisidir.

Mevsiminde görülen bamya, kişinin umutlarının gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada taze bamya görmek, gönül ferahligina kavusacaginiza, kuru bamya görmek acilannizin sonu gelmiyecegine isaret eder.