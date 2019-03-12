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  • Rüya Tabirleri
  • 12.03.2019 10:17
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 10:17

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyayı genç bir erkeğin görmesi ne anlama gelir? Rüyayı genç bir kadının görmesi ne anlama gelir? İşte rüyada tiyatro görmenin detayları...

Rüyada tiyatro görmek ne anlama gelir?

Rüyada sahne veya herhangi bir temsilde rol almak; genç bir erkek için elde edilecek bir ihtirasa, orta yasta ise; yakinda birisiyle tanisacagina, genç bir kadin ise; çok sevinecegi bir degisiklige, daha yasli ise; sevdigi bir arkadasi tarafindan hayal kirikligina isarettir.

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