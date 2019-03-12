Rüyada sahne veya herhangi bir temsilde rol almak; genç bir erkek için elde edilecek bir ihtirasa, orta yasta ise; yakinda birisiyle tanisacagina, genç bir kadin ise; çok sevinecegi bir degisiklige, daha yasli ise; sevdigi bir arkadasi tarafindan hayal kirikligina isarettir.
Rüyada tiyatro görmek ne anlama gelir?
Rüyada tiyatro görmek ne anlama gelir? Rüyayı genç bir erkeğin görmesi ne anlama gelir? Rüyayı genç bir kadının görmesi ne anlama gelir? İşte rüyada tiyatro görmenin detayları...
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