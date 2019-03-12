Rüyada tiyatro görmek ne anlama gelir?

Rüyada tiyatro görmek

Rüyada sahne veya herhangi bir temsilde rol almak; genç bir erkek için elde edilecek bir ihtirasa, orta yasta ise; yakinda birisiyle tanisacagina, genç bir kadin ise; çok sevinecegi bir degisiklige, daha yasli ise; sevdigi bir arkadasi tarafindan hayal kirikligina isarettir.