Rüyada balta görmek ne anlama gelir?

Rüyada balta görmek

Rüyada balta görmek, Ağaç kesmekte kullanılan keskin balta can yakmaya, geçim işlerinde çetinliğe; Odun baltasıyla yaş ağacı kesmek şerre, belaya duçar olmaya; kış mevsiminde kuru odun kesmek yahut parçalamak mal ve paraya, sıhhat ve afiyete delalet eder. (Toprak baltası iççin Bakınız; Kazma.)

Rüyada balta görmek, sıkıntıda olunan konuda yardım geleceğini, hastalık varsa, tekrar sağlığına kavuşacağını belirtir.

Rüyada balta görmek, sıkıntılı yaşanılan konuda yardım geleceğini, sağlığı kötü ise sağlığına kavuşacağını belirtir. Balta vurmak amaçlarınıza ulaşmak için çok çaba sarf etmeniz gerekecek demektir. Kırık balta, hastalık olacağına ve para kaybedileceğine işarettir. Rüya sahibi bir kadınsa, zengin olmayan fakat çok iyi kalpli biriyle evleneceği anlamına gelir.

Hedeflerinize ulaşmak için çok çaba göstermeniz gerekecek. Kırık bir balta, hastalığın ve para kaybının işaretidir.

Güç ve kuvvet simgesidir. Kimsenin ona ilişemeyeceğine işaret eder.

Uykuda balta görmek, imdada, ianeye, yardim ve gelecek nimetlere isarettir. O kimsenin basi agriyorsa, rahata ka vusur. Yemege ve içmeye muhtaç bir hastanin sikayet ve korkularinin yok olacagini anlatir. Balta erkek çocuktur. Elinde balta bulundugunu gören, vekil vasi veya emîn olur. Dini de güzel ve bütün oldugu için, düsmanlarina karsi da daima üstün gelir. Balta, hiz met için kuvvet ve üstünlüge de isarettir. Balta ayni zamanda ayet i celîleye göre kendisinden yararlanilan bir nesneyi anlatir. Çünkü balta çelikten yapilmistir. Rüyada balta görmek bir isinden dolayi elestiriye ugrayacagina delalet eder. Rüyada balta ile kesilmis odunlari yardigini görmek, yapilan bir isinden dolayi memnun olmadigina; bir ormanda balta ile agaç kestigini görmek, bir isinin bozulacagina; baltayi duvarda asili görmek, bekledigi bir isin sürüncemede kalacagina isarettir. Bir baska rivayete görede: Rüyada balta görmek, imdad, yardim ve rizka isaret eder. Rüya sahibinin basinda bir agrisi varsa ondan kurtulur. Balta, yemeye ihtiyaci olan hastanin sikayetinin gitmesine isaret eder. Balta, erkek çocuga da isaret eder. Balta, kisinin hizmetçi, kuvveti ve yardimcisi, bazen de balta, kendisinde agaç gördügü takdirde, kafirlerden ahmak bir kimseye isaret eder. Bazen balta, kendisiyle faydalanilan seye isaret eder. Çünkü balta, demirden olur. Bazi tabirciler balta erkek çocuktur, bazilari da emanet, emniyet ve dinde olan kuvvettir, dediler. Rüyada balta görmek, izzet ve saltanata, tacir için de, kazanca isaret eder.

Hedeflerinize ulaşmak için çok çaba sarfetmeniz gerekecek. Rüya sahibi bir kadınsa, çok iyi kalpli fakat pek zengin olmayan biriyle evleneceği anlamına gelir. Kırık balta, hastalığın ve para kaybının işaretidir.

Rüyada ikiyüzlü balta görmek, izzet ve saltanata; tüccar için de iyi kazanca delâlet eder.

Baltanın tek yüzlü olanı, imdat ve yardıma, rızkın genişliğine ve iyiye işarettir.