Rüyada balkon görmek ne anlama gelir?

Rüyada balkon görmek

Rüyada balkonda oldugunuzu görmek, cevrenizde kötü niyetli insanlarin olduguna isarettir.

Bir kimsenin rüyada evin balkonunda oturmuş olduğunu görmesi,

korkudan emin olmaya delâlet eder.

Rüyada yepyeni bir balkonda oturduğunu görmek, yükselmeye, zenginliğe ve nimete delâlet eder. Fakirin bu Rüyayı görmesi,

zengin olacağına işarettir.

Rüyada balkon görmek, bazı kere de yakınlarla münakaşaya delâlet eder.

Rüyada Balkon üstüne bir balkon daha yaptığını görmek, ikinci bir evliliğe işarettir.