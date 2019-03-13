Bugünkü
Takvim
  • Rüya Tabirleri
  • 13.03.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 11:20

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada balkonda olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada balkon üstüne bir balkon daha yaptığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada balkon görmenin detayları...

Rüyada balkon görmek ne anlama gelir?

Rüyada balkonda oldugunuzu görmek, cevrenizde kötü niyetli insanlarin olduguna isarettir.

Bir kimsenin rüyada evin balkonunda oturmuş olduğunu görmesi,
korkudan emin olmaya delâlet eder.

Rüyada yepyeni bir balkonda oturduğunu görmek, yükselmeye, zenginliğe ve nimete delâlet eder. Fakirin bu Rüyayı görmesi,
zengin olacağına işarettir.

Rüyada balkon görmek, bazı kere de yakınlarla münakaşaya delâlet eder.

Rüyada Balkon üstüne bir balkon daha yaptığını görmek, ikinci bir evliliğe işarettir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada balkon görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri