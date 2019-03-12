Rüyada forma görmek ne anlama gelir?

Rüyada forma görmek

Rüyasında forma giyen kimse kurallara uymak mecburiyetindedir. Kulüp forması giyen insan yeni olaylarla karşılaşır ve yaşamınızda önemli ve olumlu değişiklikler yapmak demektir. Güzel renkli bir forma giyen biraz çaba ve sabır gösterir ve kurallara uyarsa başarı olur.

Kişinin belli koşullara uymak zorunda kalacağına işaret eder.

Rüyada forma görmek mücadele ile yorumlanir. Rüyasinda üzerinde bir forma oldugunu görmek, islerinde gayret göstererek rakiplerinden üstün olacagina, formayi üzerinden çi karmak, rekabet hususunda firsati baskalarina biraktigina, for ma ile yataga girip yattiginizi görmek, basardigi isten memnuniyetine isarettir.

Rüyasında forma giyen kimse belirli koşullara uymak zorundadır. Bir kulüp forması giyen insan yeni durumlarla karşılaşır ve hayatında belirli, olumlu değişiklikler yapar. Güzel renkli bir forma giyen biraz gayret, sebat ve kurallara uyma koşuluyla işte başarı alınır.