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  • 06.03.2019 12:50
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:50

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada kibrit yaktığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kibrit görmenin detayları...

Rüyada kibrit görmek ne anlama gelir?

Kibrik yakmak yahut onunla ocak vs. tutuşturmak hidayet ve menfaate, sevinç ve ferahlığa delalet eder.

Ummadığınız bir anda yaşamınızda önemli değişiklikler olacak demektir. Rüyasında yanan kibrit gören, genç bir erkek iyi bir para kazanacağı rahatlayacağı yeni bir işe atılacaktır.; Orta yaşlı bir erkek için başkalarının sebep olacağı bir tartışmaya işaret eder. Bekar bir kız için, çabuk gerçekleşen ve mutluluk getiren bir evliliğe işarettir. Evli bir kadın içinse, Aile içinde kavgaya ve bazı rahatsızlıklar olacağına yorumlanır.

Kibrit, zenginliğin işaretidir. Ummadığınız bir anda hayatınızda birtakım güzel değişiklikler olacak.

Beklenti, umuttur. Kutu kibrit güzel haberdir.

Zenginliğin işaretidir. Ummadığınız bir anda hayatınızda önemli değişiklikler olacak.

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