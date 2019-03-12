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  • 12.03.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 09:46

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada flüt çaldığını görmek ne anlama gelir? Rüyada başkasının flüt çaldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada flüt görmenin detayları...

Rüyada flüt görmek ne anlama gelir?

Rüyada flüt görmek uyaridir. Rüyasinda flüt çaldigini görmek, yaptigi islerde hile yaptigina veya adamlarinin halki aldattiklarina; baskasi tarafindan flüt çalindigini görmek, adamlarinin hirsizliga tesvik edildigine; eger rüyayi gören kadin ise, hizmetçilerinin veya ev halkindan birinin kendisinden gizli olarak evden bir seyler çaldigina delalet eder.

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