Rüyada flüt görmek ne anlama gelir?

Rüyada flüt görmek

Rüyada flüt görmek uyaridir. Rüyasinda flüt çaldigini görmek, yaptigi islerde hile yaptigina veya adamlarinin halki aldattiklarina; baskasi tarafindan flüt çalindigini görmek, adamlarinin hirsizliga tesvik edildigine; eger rüyayi gören kadin ise, hizmetçilerinin veya ev halkindan birinin kendisinden gizli olarak evden bir seyler çaldigina delalet eder.