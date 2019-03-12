Rüyada fırtına görmek ne anlama gelir?

Rüyada fırtına görmek

Fırtına Rüyaları kötüye yorulmaz. Bunlar pek çok şeyin değişeceğini haber verirler. Bu değişiklikler kaçınılmazdır. Ortalığı altüst eden bir fırtına hayatın tamamen değişeceğini açıklar. Rüyada fırtına büyük değişiklik olarak yorumlanır. Böyle bir fırtınada kaldığını gören kimse, kendisine yepyeni bir yol çizecektir. Fırtınadan evi uçan biri taşınır. Fırtınada her şeyin yerle bir olduğunu gören biri adeta yeniden doğar.

Fırtına hastalığın ve başarısızlığın işaretidir. Bu Rüya, yakın bir arkadaşınızdan ayrılacağınız anlamına da gelir.

Büyük değişikliktir. Olumlu değişimdir.

Rüyada bulundugu yerde bir firtina koptugunu görmek, isinde veya evinde bir tatsizlik çikacagina, firtinadan za rar görmek, bu tartismaniz çok kötü sonuçlanacagina; firtinadan evinin çatisinin uçtugunu görmek, ev halkindan birisinin ölümü ile yorumlanir.

Rüyada fırtına büyük değişiklik olarak yorumlanır. Ortalığı altüst eden bir fırtına hayatın tamamen değişeceğini açıklar. Böyle bir fırtınada kaldığını gören kimse, kendisine yepyeni bir yol çizecektir. Fırtına rüyaları kötüye yorulmaz. Bunlar pek çok şeyin değişeceğini haber verirler. Bu değişiklikler kaçınılmazdır. Fırtınadan evi uçan biri taşınır. Fırtınada her şeyin yerle bir olduğunu gören biri adeta yeniden doğar.