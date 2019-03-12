Rüyada çöplük görmek ne anlama gelir?

Rüyada çöplük görmek

Rüyada cöplük görmek, mala isarettir. bir kimse cöplükte oldugunu görse veya cöplügü safin alsa yahut miras olarak eline gecse ya da evini icinde oturulmayacak derecede pislik icinde görse ve o kimse de hasta veya öleceginden korkuyorsa kurtulur. yahut da dünya malim toplamaya baslar. eger bu rüyayi gören fakirse, zengin olur veya bir mirasa kavusur. eger bekarsa, evlenir. Şayet bunlarin hic biri onda yoksa o cöplük onun han ve dükkanina isarettir. eger o kimse hakimlige ehilse, hakim olur. bazan cöplük, hakim icin emin bir sahsin evine isarettir. cöplük üzerinde ciplak oldugunu gören kimse memur ise, vazifesinden alinir, hasta ise, ölür, zengin ise fakirlesir.