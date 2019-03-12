Rüyada cöplük görmek, mala isarettir. bir kimse cöplükte oldugunu görse veya cöplügü safin alsa yahut miras olarak eline gecse ya da evini icinde oturulmayacak derecede pislik icinde görse ve o kimse de hasta veya öleceginden korkuyorsa kurtulur. yahut da dünya malim toplamaya baslar. eger bu rüyayi gören fakirse, zengin olur veya bir mirasa kavusur. eger bekarsa, evlenir. Şayet bunlarin hic biri onda yoksa o cöplük onun han ve dükkanina isarettir. eger o kimse hakimlige ehilse, hakim olur. bazan cöplük, hakim icin emin bir sahsin evine isarettir. cöplük üzerinde ciplak oldugunu gören kimse memur ise, vazifesinden alinir, hasta ise, ölür, zengin ise fakirlesir.
Rüyada çöplük görmek ne anlama gelir?
Rüyada çöplük görmek ne anlama gelir? Rüyada çöplük üzerinde çıplak olduğunu görmek ne anlama gelir? İşte rüyada görmenin detayları...
- Rüyada zurna görmek ne anlama gelir?
- Rüyada zürafa görmek ne anlama gelir?
- Rüyada boşanma görmek ne anlama gelir?
- TOKİ evleri 50 bin konut başvuru şartları nedir?
- Yeni askerlik sisteminde kritik tarih belli oldu
- EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca hangi takımlı?
- Boeing 737 Max tipi uçakların özellikleri nelerdir?
- Onlar sıradan besinler değil!
- Rus uçağında bomba ihbarı!
- Kamuya 6450 memur ve işçi alınacak! İşte boş kadrolar ve başvuru tarihleri
- Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı hakkında bilmeniz gerekenler
- Abdullah Avcı Başakşehir'i şampiyon yapıp gidecek!
- ÖSYM 25 bin maaşla personel alacak! İşte başvuru şartları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.