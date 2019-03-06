Rüyada zürafa görmek ne anlama gelir?

Rüyada zürafa görmek

Zürafa görmek mala gelecek afete, gebe kadına, garip haberler almaya, kocasına itaat etmeyen kadına delalet eder. Rüyada zürafayı görmekte hayır yoktur. Çünkü zürafa, mal hakkında afete yorulur. Rüyada zürafa görmek, gebe kadına tabir edilir. Rüyada görülen zürafa kocasına itaat etmeyen kadına da işarettir.

Çok güzel ve karlı bir yolculuğa çıkacağınıza işaret eder. Saf, iyi niyetli, içten davranan uzun boylu bir arkadaştır. Birden fazla zürafa, toplum hayatında başarıyı temsil eder.

Rüyanizda zürafa görmek, yakinda bir geziye çikacaginiza ve bu geziden yurda oldukça menfaat edinmis bir sekilde döneceginizi ifade eder. Rüyada zürafayi görmekte hayir yoktur. Bazen bu hayvani görmek, gebe kadina yahut yöneldigi taraftan meydana gelecek garip haberlere vakif olmaya isarettir.