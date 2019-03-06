Rüyada yaban keçisi görmek ne anlama gelir?

Rüyada yaban keçisi görmek

Rüyada yaban keçisi görmek, Yabani keçinin, semizleri zengin ve servet sahibi kadinlara, zayiflari da fakir kadinlara isarettir. Yaban keçinin her birisi, bolluk, hayir, rahatlik ve huzura isarettir. Rüyada bir yaban keçisi buldugunu gören kimse, geçimi için çalismaya, bolluga ve hayra erer.

Rüyada dişi yaban keçisine rastladığını gören kimse, bir cariyeye veya dini bozuk zina yapan bir kadına nall olur.

rüyada Dişi yabani keçinin semizleri zengin ve servet sahibi kadınlara, zayıfları da fakir kadınlara delalet eder.

rüyada Dişi keçinin her birisi, bolluk, hayır, rahatlık ve huzura delalet eder.Rüyada bir dişi keçi bulduğunu gören kimse, geçimi için çalışmaya, bolluğa ve hayra erer.Rüyada dişi keçinin evine girdiğini gören bir kadın, bir sene yoksulluk çeker. Dişi keçi perişan bir kadın veya iş yapmaktan aciz kadın hizmetçidir. Çünkü, dişi keçinin, fakirlik gibi gizli olan şeyleri açıktır. Dişi keçi ortaya ve mutedil bir şeye de delalet eder.