Rüyada kepçe görmek, rizkla yorumlanir. Rüyasinda elinde kepçe oldugunu görmek, muhtaç ve kimsesizlere yiyecek bagisinda bulunmaya delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada kepçe görmek, yiyecek, içecek ve mallarin harcanmasi ve sarfedilmesi kendisine havale edilen bir dairenin müdiresi olan bir kadina isarettir.
Rüyada kepçe görmek ne anlama gelir?
Rüyada kepçe görmek ne anlama gelir? Rüyada elinde kepçe olduğunu görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kepçe görmenin detayları...
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