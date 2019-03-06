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  • 06.03.2019 12:36
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:36

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada yaban ördeği tutup evine götürdüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada tuttuğu yaban ördeğinin kaçtığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada yaban ördeği görmenin detayları...

Rüyada yaban ördeği görmek ne anlama gelir?

Rüyada yaban ördegi görmek, liyakatsiz ve müsrif bir kadina isarettir. Bazi tabirciler de, berekete isarettir, seklinde yorumlamislardir.

Yaban ördeği; beceriksiz, müsrif bir kadına işarettir. Lakin, Su kuşu olması sebebiyle feyz ve bereketle de tabir olunur. Yaban ördeğinin tüyü mal ve ganimettir. Çünkü bundan kadın kürkleri yapılır. Rüyasında bir yaban ördeği tutup, evine götüren; onun temsil ettiği gibi bir kadınla evlenir. Elinde tuttuğu yaban ördeğinin kaçtığını veya birine verdiğini gören, karısını boşar. Rüyadaki diğer haller öbür kuşlara kıyas ederek yorumlanmalıdır.

Rüyada yaban ördeği görmek veya satın almak, çok mutlu olacağınız bir davete katılacağınıza yorumlanır. Yaban ördeğinin pişirmek kimsenin çok para kazanacağına ve servet sahibi olunacağına yorumlanır.

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