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  • 06.03.2019 12:34
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:34

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada zurna çaldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada zurna görmenin detayları...

Rüyada zurna görmek ne anlama gelir?

Rüyada zurna görmek, oyuna, hareket etmeye ve fitneye isarettir. Bazen ferahlik ve sevince isarettir. Zurna, ölü üzerine aglayan bir kadina isarettir. Rüyada zurna çaldigini ve parmaklarini onun delikleri üzerine koydugunu gören kimse, Kur'an'i ve onun manasini ögrenmeye ve Kur'an'i güzel okumaya çalisir. Rüyada zurna çalmak hasta için ölümüne, kogucu için onun koguculuguna ve çocuk isteyen kimse için de, onun çocuga nail olmasina isarettir.

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