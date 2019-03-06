Rüyada zurna görmek, oyuna, hareket etmeye ve fitneye isarettir. Bazen ferahlik ve sevince isarettir. Zurna, ölü üzerine aglayan bir kadina isarettir. Rüyada zurna çaldigini ve parmaklarini onun delikleri üzerine koydugunu gören kimse, Kur'an'i ve onun manasini ögrenmeye ve Kur'an'i güzel okumaya çalisir. Rüyada zurna çalmak hasta için ölümüne, kogucu için onun koguculuguna ve çocuk isteyen kimse için de, onun çocuga nail olmasina isarettir.
Rüyada zurna görmek ne anlama gelir?
Rüyada zurna görmek ne anlama gelir? Rüyada zurna çaldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada zurna görmenin detayları...
- Rüyada ıslak mendil görmek ne anlama gelir?
- Rüyada bulmaca görmek ne anlama gelir?
- Rüyada abajur görmek ne anlama gelir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.