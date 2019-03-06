Rüyada şato görmek ne anlama gelir?

Rüyada şato görmek

Şatonun içindeyseniz, bütün hayallerinizi gerçekleştirmek için çok zengin olacağınız anlamına gelir.

Rüyada şato görmek; mal, mülk sahibi olmaya, şatoda oturduğunu görmek; birinden miras almaya, bir şato satın aldığını görmek; büyük Kar getirecek bir işe başlayacağınıza, şato satmak; zarara uğramaya, şatonun yıkılması; büyük bir felekete işarettir.