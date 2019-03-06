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  • 06.03.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:32

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada kendini şatonun içinde görmek ne anlama gelir? Rüyada şato satın aldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada şato görmenin detayları...

Rüyada şato görmek ne anlama gelir?

Şatonun içindeyseniz, bütün hayallerinizi gerçekleştirmek için çok zengin olacağınız anlamına gelir.

Rüyada şato görmek; mal, mülk sahibi olmaya, şatoda oturduğunu görmek; birinden miras almaya, bir şato satın aldığını görmek; büyük Kar getirecek bir işe başlayacağınıza, şato satmak; zarara uğramaya, şatonun yıkılması; büyük bir felekete işarettir.

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