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  • 06.03.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:32

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada abajur yaktığını görmek ne anlama gelir? Rüyada pembe abajur görmek ne anlama gelir? İşte rüyada abajur görmenin detayları...

Rüyada abajur görmek ne anlama gelir?

Rüyada Abajur ile ilgili her ne şekilde olursa olsun Abajur ile ilgili bir şey görmek, yakın gelecekte bir işten maddi bir kazanç sağlanacağını belirtir.

Her ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey görmek, faydalı bir işe başlamaya, geliri önceden bilinen ve belli olan işleri belirtir. Rüyada abajur, o anda bilmediğiniz, daha sonradan ortaya çıkabilecek bir işten kazanç sağlamak anlamına gelir.

Rüyada abajur yakmak
Rüyada Abajur iyi haberdir. Abajuru kendi yakan kişi bir fırsatı değerlendirecek demektir.

Rüyada abajur almak
Rüyada abajur almak, birçok kimse için faydalı olabilecek bir işe başlayacağınıza ve herkese iyilik edeceğinize işarettir.

Rüyada abajur takmak
Rüyada Abajur takmak yapacağı işten başkalarının yararlanmalarına izin verilmeyeceğine işarettir.

Rüyada abajur lamba görmek
Rüyada her ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey görmek, yakın gelecekte bir işten maddi bir kazanç sağlanacağını belirtir.

Rüya tabiri abajur görmek
Rüyada Abajur faydalı bir işe başlamaya, geliri önceden bilinen ve belli olan işleri belirtir. O anda bilmediğiniz, daha sonradan ortaya çıkabilecek bir işten kazanç sağlamak anlamına gelir.

Rüyada abajur hediye almak hayırlı bir habere işarettir.

Rüyada Abajur iyi haberdir. Abajuru kendi yakan kişi bir fırsatı değerlendirecek demektir. Bekar birinin rüyada beyaz abajur görmesi evleneceğine işarettir.

Rüyada pembe abajur görmek
Rüyada pembe abajur görmek te iyiye yorulduğu gibi mehtaplı geceler yaşayacağınıza işaret eder.

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