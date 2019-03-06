Rüyada abajur görmek ne anlama gelir?

Rüyada abajur görmek

Rüyada Abajur ile ilgili her ne şekilde olursa olsun Abajur ile ilgili bir şey görmek, yakın gelecekte bir işten maddi bir kazanç sağlanacağını belirtir.

Her ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey görmek, faydalı bir işe başlamaya, geliri önceden bilinen ve belli olan işleri belirtir. Rüyada abajur, o anda bilmediğiniz, daha sonradan ortaya çıkabilecek bir işten kazanç sağlamak anlamına gelir.

Rüyada abajur yakmak

Rüyada Abajur iyi haberdir. Abajuru kendi yakan kişi bir fırsatı değerlendirecek demektir.

Rüyada abajur almak

Rüyada abajur almak, birçok kimse için faydalı olabilecek bir işe başlayacağınıza ve herkese iyilik edeceğinize işarettir.

Rüyada abajur takmak

Rüyada Abajur takmak yapacağı işten başkalarının yararlanmalarına izin verilmeyeceğine işarettir.

Rüyada abajur lamba görmek

Rüyada her ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey görmek, yakın gelecekte bir işten maddi bir kazanç sağlanacağını belirtir.

Rüya tabiri abajur görmek

Rüyada Abajur faydalı bir işe başlamaya, geliri önceden bilinen ve belli olan işleri belirtir. O anda bilmediğiniz, daha sonradan ortaya çıkabilecek bir işten kazanç sağlamak anlamına gelir.

Rüyada abajur hediye almak hayırlı bir habere işarettir.

Rüyada Abajur iyi haberdir. Abajuru kendi yakan kişi bir fırsatı değerlendirecek demektir. Bekar birinin rüyada beyaz abajur görmesi evleneceğine işarettir.

Rüyada pembe abajur görmek

Rüyada pembe abajur görmek te iyiye yorulduğu gibi mehtaplı geceler yaşayacağınıza işaret eder.