Rüyada ağustos böceği görmek ne anlama gelir?

Rüyada ağustos böceği görmek

Rüyada Agustos Böcegini görmek gönül ferahligina isaret eder. Ağustosböceğinin sesini duymak: Kötü bir haber alınacağına veya hasta kimse varsa durumunun ağırlaşacağı-na işarettir.- Müzikle uğraşanlar için iyiye yorulur