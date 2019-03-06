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  • 06.03.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:33

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada ağustos böceği sesi duymak ne anlama gelir? İşte rüyada ağustos böceği görmenin detayları...

Rüyada ağustos böceği görmek ne anlama gelir?

Rüyada Agustos Böcegini görmek gönül ferahligina isaret eder. Ağustosböceğinin sesini duymak: Kötü bir haber alınacağına veya hasta kimse varsa durumunun ağırlaşacağı-na işarettir.- Müzikle uğraşanlar için iyiye yorulur

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