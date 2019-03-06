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  • Rüya Tabirleri
  • 06.03.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:32

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada postacıdan mektup aldığını görmek ne anlama gelir? Rüyada posta kutusundan mektup aldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada postacı görmenin detayları...

Rüyada postacı görmek ne anlama gelir?

Yolculuğa, davet sahibi bir kimseye, haber getiren kimseye, hayra çalışan gayret ehli bir insana delalet eder.
Rüyada postacıdan mektup almak, kendisiyle birisinin Alay edeceğine; posta kutusundan veya elden mektup almışsa, yakında önemli bir haber alacağına işarettir

Rüyasında postacıdan mektup alan kişiyle birisi dalga geçiyor demektir. Posta kutusundan veya elden mektup almak , yakında çok önemli bir haber geleceğine yorumlanır.

Rüyada bir postacinin kendisine bir mektup getirdigini gören kimse, hayirli bir is için bir müesseseden teklif alir. Bir baska rivayete görede: Rüyada postaciyi görmek, davetçi bir kimseye, bazen haberciye ve bazen de, hayra çalisan ve gayret eden kimseye isarettir. Rüyada postaci görmek, hareket ve yolculuga, bazen de onun sifatina intikal etmek, günah ve isyana ve ölüme sebep olan seylere düsmeye isarettir. Rüyada postaciyi görmek, yolculuklara, mal biriktirmeye, serre, düsmanlik ve münakasaya isarettir.

Yakında kötü haberler alabilirsiniz.

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