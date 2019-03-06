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  • 06.03.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:32

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada kurumuş, kirli bulaşık görmek ne anlama gelir? Rüyada bulaşık yıkadığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada bulaşık görmenin detayları...

Rüyada bulaşık görmek ne anlama gelir?

Bulaşık kapları birikmiş görmek dağınıklığa, Bulaşık yıkamak şükrü eda edilen nimete ve mutluluğa, Kurumuş bulaşık işleri vaktinde yapmamaktan kaynaklanan sıkıntılara delalet eder.

Kendinizi bulaşık yakarken görmek, çok günah işlediğinize ve sonunda günahkar olduğunuzun farkına vararak pişman olacağınıza ve tövbe edeceğinize, Allah yolundan ayrılmayarak ruhunuzu rahatlatacağınıza işarettir.

Rüyada bulasik yikadigini gören, bazi kederli olaylardan kurtularak feraha çikar.

Rüyada bulaşık yıkadığınızı görmek; işlediğiniz günahlardan ve üzdüğünüz insanlardan dolayı pişmanlık duyacağınıza işarettir.

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