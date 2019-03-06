Rüyada bulaşık görmek ne anlama gelir?

Rüyada bulaşık görmek

Bulaşık kapları birikmiş görmek dağınıklığa, Bulaşık yıkamak şükrü eda edilen nimete ve mutluluğa, Kurumuş bulaşık işleri vaktinde yapmamaktan kaynaklanan sıkıntılara delalet eder.

Kendinizi bulaşık yakarken görmek, çok günah işlediğinize ve sonunda günahkar olduğunuzun farkına vararak pişman olacağınıza ve tövbe edeceğinize, Allah yolundan ayrılmayarak ruhunuzu rahatlatacağınıza işarettir.

Rüyada bulasik yikadigini gören, bazi kederli olaylardan kurtularak feraha çikar.

Rüyada bulaşık yıkadığınızı görmek; işlediğiniz günahlardan ve üzdüğünüz insanlardan dolayı pişmanlık duyacağınıza işarettir.