Rüyada boşanma görmek ne anlama gelir?

Rüyada boşanma görmek

Rüyada zevcesini boşadığını görmek, zenginlik ile tabir olunur.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:

Rüyada hanımını boşadığını görmek, şeref ve itibarın kaybedileceğine delâlet eder. Bu Rüyayı iki hanımı olan bir adam görmüş ise,

malından zayi eder. Bekar olduğu halde karısını boşadığını görmek, ölümün ve ecelin yaklaştığına işarettir.

Kirmanî demiştir ki:

Rüyada hanımı boşamak şu vech ile tabir olunur:

a) Zenginlik,

b) Ortaklardan ayrılma,

c) İşinden ayrılma,

d) Ticareti terk etme,

e) Malın elden gitmesi,

f) Arzu etmediği bir şeyin vuku bulması...

Dindar bir adamın rüyada hanımını boşadığını görmesi, dünyayı arkaya atıp ahiret için çalışmaya delâlet eder.