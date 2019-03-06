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  • Rüya Tabirleri
  • 06.03.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:32

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada dindar bir adamın hanımını boşadığını görmesi ne anlama gelir? Rüyada bekar olduğu halde boşanma görmek ne anlama gelir? İşte rüyada boşanma görmenin detayları...

Rüyada boşanma görmek ne anlama gelir?

Rüyada zevcesini boşadığını görmek, zenginlik ile tabir olunur.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
Rüyada hanımını boşadığını görmek, şeref ve itibarın kaybedileceğine delâlet eder. Bu Rüyayı iki hanımı olan bir adam görmüş ise,
malından zayi eder. Bekar olduğu halde karısını boşadığını görmek, ölümün ve ecelin yaklaştığına işarettir.

Kirmanî demiştir ki:
Rüyada hanımı boşamak şu vech ile tabir olunur:
a) Zenginlik,
b) Ortaklardan ayrılma,
c) İşinden ayrılma,
d) Ticareti terk etme,
e) Malın elden gitmesi,
f) Arzu etmediği bir şeyin vuku bulması...

Dindar bir adamın rüyada hanımını boşadığını görmesi, dünyayı arkaya atıp ahiret için çalışmaya delâlet eder.

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