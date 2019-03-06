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  • 06.03.2019 12:47
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:49

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada kiliseye girdiğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kilise görmenin detayları...

Rüyada kilise görmek ne anlama gelir?

İlim ve amele, takva ve Allah korkusundan ağlamaya; yalan ve iftiraya, üzüntü ve kedere, bid at ve masiyete, içki ve kumara düşkün olmaya, Kendini kilisede görmek hıristiyan örf ve adetlerini benimsemeye, kendi dinine hor bakmaya delalet eder.

Rüyada kiliseye girmek Rüyayı gören ve bekar ise evleneceğine, evli ise çocuk sahibi olacağına yorumlanır. Rüyada kilise görmek, bilime ve ağlamaya yorumlanır.

Huzurlu bir hayatın başlangıcını haber verir.

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