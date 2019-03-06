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  • Rüya Tabirleri
  • 06.03.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:46

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada bir kimsenin arkasına kilim aldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kilim görmenin detayları...

Rüyada kilim görmek ne anlama gelir?

Yere serilen yaygılar için Bakınız; Döşek, Döşeme, Halı.

Rüyada bir kimsenin arkasına bir kilim aldığını görmesi veya kilime sarılması, baş insanlara ihtiyaçlarını anlatmasına yorumlanır.

İşte ilerleme, zenginlik, başarıdır.

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