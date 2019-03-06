Rüyada kilim görmek ne anlama gelir?

Rüyada kilim görmek

Yere serilen yaygılar için Bakınız; Döşek, Döşeme, Halı.

Rüyada bir kimsenin arkasına bir kilim aldığını görmesi veya kilime sarılması, baş insanlara ihtiyaçlarını anlatmasına yorumlanır.

İşte ilerleme, zenginlik, başarıdır.