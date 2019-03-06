Rüyada kilim görmek ne anlama gelir?

Yere serilen yaygılar için Bakınız; Döşek, Döşeme, Halı.
Rüyada bir kimsenin arkasına bir kilim aldığını görmesi veya kilime sarılması, baş insanlara ihtiyaçlarını anlatmasına yorumlanır.
İşte ilerleme, zenginlik, başarıdır.
Yere serilen yaygılar için Bakınız; Döşek, Döşeme, Halı.
Rüyada bir kimsenin arkasına bir kilim aldığını görmesi veya kilime sarılması, baş insanlara ihtiyaçlarını anlatmasına yorumlanır.
İşte ilerleme, zenginlik, başarıdır.
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