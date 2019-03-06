Rüyada kılıç görmek ne anlama gelir?

Rüyada kılıç görmek

Rüyada kılıç takındığını görmek, yüksek bir memuriyete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada kılıç görmek, altı şekilde tabir olunur:

Evlat,

Memuriyet,

Hak,

Menfaat,

Mal ve mülk,

Düşman üzerine zafer.

Rüyada keskin, parlak ve güzel bir kılıç görmek, Hak söze ve güzel hitabete delâlet eder.

Rüyada hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görmek, bir kız çocuğu ile tâbir olunur ve hanımı kız doğurur. Bunun tersi zevcesi kını içinde bir kılıç verse, o kişinin zevcesinden bir erkek çocuğu dünyaya gelir.

Rüyada görülen kılıç, çocuğa, devlet reisine ve mülke delâlet eder. Kılıcın kabzasındaki Gümüşve kılıcın namlusu yine çocuğa delâlet eder.

Rüyada kılıç görmek, şunlara da işarettir:

Rızık

Mülk

İlim

Mal

Edebiyat

Rüyada yerde olan bir kılıca elini uzatarak aldığını görmek, Hakkı aradığını ve onu bulacağına delâlet eder.

Rüyada kılıcının kınının kırıldığını görmek, Rüya sahibinin hanımının vefatına delâlet eder.

Cabirü'l-Mağribî demiştir ki: Rüyada altından bir kılıcı olduğunu görmek, büyüklerden gelecek menfaata delâlet eder. Demirden kılıcı olduğunu görmek, işin güzelliğine ve kuvvete delâlet eder.

Rüyada, demir, bakır, kalay ve ağaçtan dört kılıç taktığını görmek, evliler için dört tane erkek çocuğun olmasına delâlet eder.

Demir kılıç, o çocuklardan birinin şecaatli, cesur ve bahadır olmasına, Bakır kılıç onlardan birisinin zengin ve bol rızıklı olmasına, kalay kılıç, onlardan birisinin fena tabiatlı olmasına işarettir.

Bir kimsenin rüyada kılıcının körlenip kesmediğini görmesi, sözünün tesirsiz ve dinlenmez olduğuna işarettir.

Rüyada kılıcının kabzasının kırıldığını görmek, eğer ana babası hayatta ise onlardan birinin ölümüne delâlet eder. Rüyada kılıcın namlusunun kırıldığını görmek, hizmetçinin ölümü ile tâbir olunur.

Rüyada, kendisine bir kılıç verildiğini görmek, zevceye delâlet eder. Zira Lokman (a.s.) şöyle demiştir:

"- kadın kılıç gibidir. Görmez misin görünüşü ne güzel ve eseri ne çirkindir." Rüyada kılıc görmek:

a)Rızık,

b)İlim,

c)Zevce,

d)Mülk,

e)Evlat...

Rüyada elinde düşman kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu görmek, düşman üzerine zafer bulmaya delâlet eder.

Rüyada görülen kılıç çocuktur. Bir kimse rüyada kiliç taktigini görse, büyük bir vilayete Amir olur. Kilicinin agirlastigini ve kendisini yere dogru çektigini gören kimse, amirliginde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder.

Eger kilicinin askisinin kesildigini görse, bulundugu memuriyetten azledilir. Rüyada görülen kiliç askisi iyi bir memuriyettir.

Bir kimse rüyada haniminin kendisine veya kendisinin hanimina bir kiliç namlusu verdigini görse, erkek bir çocuga nail olmasina isarettir.

Bir kimse hanimina kını içinde bir kiliç verdigini görse, hanimi bir kiz çocugu dogurur. Hanimi kendisine kını içinde bir kiliç verse, o kimse hammindan erkek bir çocuga nail olur.

Bir kimse kiliçsiz kın taktigini görse, o kimse üzerine bir emanet alir. Kilicinin kabzasinin kirildigini gören kimsenin babasi veya amcasi vefat eder. Bazi tabirciler, onun teyzesi veya anasi ölür, dediler.

Rüyada kiliç ile oynayan kimse bir memuriyetle iliskisi varsa o kimsenin maharetine, eger çocukla bir ilgisi varsa, çocugunu begenmesine ve onunla ugrasmasina isarettir. Kiliç kirilsa kini saglam kalsa, zevcesinin kurtulup karnindaki çocugun ölmesine isarettir.

Bekar kimsenin rüyada kilicini kinina koymasi, evlenmesine isarettir. Elinde düsmaninin kilicindan daha uzun bir kiliç oldugunu gören kimse, düsmanina galip gelir.

Kilicinin körlenip kesmedigini görmek sözünün dinlenmez olduguna isarettir. Kiliç ile vursa ve kiliç kesmese, vurulan vurana zafer bulur ve ona galip gelir.

Kiliç keserse, vuran vurulana galip gelir. Kiliç ile vursa ve kiliç kesmese, halbuki kan çiksa vuran yalan söyleyerek diliyle vurulana musallat olur.

Kiliçla bir insanin boynunu vursa boynu kesilen kimse kesen adamdan hayir görür ve büyük ferahliga nail olur. Bir kimse rüyada baska birisinin kendisini kiliçla vurdugunu ve azasindan birini kestigini görse, vurulanin uzak bir yere yolculuk yapmasina isarettir. Vurmasiyla vurulanin azalanndan birisini ayirsa, vurulanin nesli çok olur ve sehirlere dagilirlar.

Bir kimse kendisini münakasa etmeksizin birisinin vurdugunu görse, vurulanla vuran arasinda evlenmek veya baska bir sebepten dolayi akrabalik meydana gelir.

Kiliç, rizka da isarettir. Bazen de kiliç, mülke veya ilme isarettir. Eger rüyayi gören garip bir kimse olursa, hanim veya çocugunun asil ve necip olmasina isarettir.

Bir kimsenin rüyada kılıç, süngü ve mızrak gibi harp âletlerinin bezeklerinin gümüşten olduğunu görmesi, düşmanı kahretmeye delâlet eder.

Rüyada elinde bir kılıç veya silah olduğunu görmek, rüya sahibinin yapacağı bir işten dolayı şöhret bulacağına işarettir.

Rüyada Allah yolunda kılıçla cenk ve kavga yaptığını görmek, Hak üzere olduğundan dolayı o kimsenin nail olacağı şerefe delâlet eder.

Rüyada kılıç görmek, hayatınızla ilgili planlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçeceğinize yorumlanır.

Rüyada kılıç kuşanmak, işinizde yükseleceğinize ve yüksek makama erişeceğinize işaret eder.

Rüyada kılıçla vurmak bir arkadaşınızın yardımına koşacaksınız demektir.