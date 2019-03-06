Rüyada fok baligi görmek, çok zorlu bir düsmaninizla karsi karsiya geleceginize, is hayatinizin büyük bir teh like geçirmesi ihtimali bulunduguna; fok baligi yemek hükümette olan bir isinizin müspet bir sekilde sonuçlanacagina yorumla nir.
Rüyada fok balığı görmek ne anlama gelir?
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