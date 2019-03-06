Rüyada fok balığı görmek ne anlama gelir?

Rüyada fok balığı görmek

Rüyada fok baligi görmek, çok zorlu bir düsmaninizla karsi karsiya geleceginize, is hayatinizin büyük bir teh like geçirmesi ihtimali bulunduguna; fok baligi yemek hükümette olan bir isinizin müspet bir sekilde sonuçlanacagina yorumla nir.