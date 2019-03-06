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  • 06.03.2019 12:45
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:45

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada fok balığı yediğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada görmenin detayları...

Rüyada fok balığı görmek ne anlama gelir?

Rüyada fok baligi görmek, çok zorlu bir düsmaninizla karsi karsiya geleceginize, is hayatinizin büyük bir teh like geçirmesi ihtimali bulunduguna; fok baligi yemek hükümette olan bir isinizin müspet bir sekilde sonuçlanacagina yorumla nir.

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