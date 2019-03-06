Rüyada kemik görmek ne anlama gelir?

Rüyada kemik görmek

İnsan ve hayvan kemikleri mal ile tabir edilir: İnsan iskeleti sünnete uymaya, mal ve nimete, Eti yenen hayvanların iskeleti helal mala, diğer hayvanların iskeleti haram mala, Kemik, insanın kazanç vasıtalarına, binit ve hizmetçisine, Bir kemiği kırmak yya da ufalamak hayır işlemeye, kırılan kemiği sarmak güç ve kuvvete, mal ve makama, Kemik kırılması hastalığa, hastanın ölmesine, Kürek kemiği kuvvet ve kudrete, kadına, Kemik sırları açığa çıkarmaya, kira toplamaya, meyveli ağaca; İri kemikler Aile ve kavmin büyüklerine, küçükleri ise sıradan insanlara yahut çocuklara delalet eder.

Rüyada kemik görmek genç erkek için, başarılı bir iş yapacağına yorulur. Daha yaşlı erkek için, pek önemsenmeyen bir hastalığın ilerleyeceğine işarettir. Genç bir kız için sanatçıyla evliliğini haber verir.

Kemiklerinizin etinizden dışarı çıktığını gördüyseniz, işyerinizde birtakım kötülüklerle karşılaşacağınız anlamına gelir. Fakirliğin de habercisidir.

Mal, mülk, helal kısmettir.

Rüyada kemik görmek; geçinmenizi sağlayacak bir mülke sahip olacağınıza işarettir.