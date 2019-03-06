Rüyada bulmaca görmek ne anlama gelir?

Rüyada bulmaca görmek

Rüyada bulmaca çözmek bazen iyiye, bazen de kötüye yorumlanir. Rüyada bir kisinin bulmaca çözdügünü görmesi onun yapacagi bir isi yapip yapmayacagina tereddüt ettigine, bir baskasinin çözmekte oldugu bulmacaya yardim etmesi, baska birisinden fikir danistigina; bir kisinin rüyasinda bir baskasina bulmaca sormasi ve onun cevap vermedigini görmesi, yapacagi isin hayirli sonuç vermeyecegine delalet eder.