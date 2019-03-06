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  • 06.03.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:32

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada bulmaca çözdüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada bir baskasinin çözmekte oldugu bulmacaya yardim ettiğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada bulmaca görmenin detayları...

Rüyada bulmaca görmek ne anlama gelir?

Rüyada bulmaca çözmek bazen iyiye, bazen de kötüye yorumlanir. Rüyada bir kisinin bulmaca çözdügünü görmesi onun yapacagi bir isi yapip yapmayacagina tereddüt ettigine, bir baskasinin çözmekte oldugu bulmacaya yardim etmesi, baska birisinden fikir danistigina; bir kisinin rüyasinda bir baskasina bulmaca sormasi ve onun cevap vermedigini görmesi, yapacagi isin hayirli sonuç vermeyecegine delalet eder.

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