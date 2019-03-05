Bugünkü
Takvim
  • Rüya Tabirleri
  • 05.03.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 12:03

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? İşte rüyada karakol görmenin detayları...

Rüyada karakol görmek ne anlama gelir?

Rüyada karakol görmek, üzüntü, keder ve siddete isarettir. Bazi tabirciler karakol görmek, itham edilmeye, büyük adamlara yaklasmaya, borca, hastalik ve azminde meydana gelen kusur ve tenbellige isarettir, demislerdir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada karakol görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar