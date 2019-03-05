Rüyada karakol görmek ne anlama gelir?

Rüyada karakol görmek

Rüyada karakol görmek, üzüntü, keder ve siddete isarettir. Bazi tabirciler karakol görmek, itham edilmeye, büyük adamlara yaklasmaya, borca, hastalik ve azminde meydana gelen kusur ve tenbellige isarettir, demislerdir.