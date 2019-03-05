Rüyada ırmak görmek ne anlama gelir?

Rüyada ırmak görmek

Rüyada büyük bir ırmağa düşmek; tehlike içinde olduğunuzu eğer çok uğraşılırsa kurtulursa rahata ereceğine eğer, ırmaktan çıkmazsa öleceğine yorumlanır. Durgun, temiz bir ırmak; bol kazancın, mutluluğun işaretidir. Kirli bir ırmak, etrafınızda kıskanç insanlar bulunduğuna bunlarla tartışacağınız anlamındadır.

Durgun ve temiz bir ırmak, zenginlik, mutluluk ve başarı işaretidir. Kirli bir ırmak, kıskanç insanlarla çevrili olmak ve birçok tartışma anlamına gelir.

Rüyada büyük bir irmagin kenarinda bulundugunuzu ve suyun akisini seyrettiginizi görmek, islerinizin yolunda gittigine; irmagin siddetli akintisini görmek, kazancinizin artacagina; irmakta bir takim agaç dallarinin, yapraklarinin sürüklenip gittigini görmek, islerinize daha baska kanallar aradiginizi ve kazancinizin çogalmasi için çareler düsündügünüzü gösterir. Rüya da irmak görmek, her zaman için feraha, kazanca, bolluk ve berekete yorumlanir. Bir baska rivayete görede: Rüyada irmak görmek islerin iyi gidecegine ve kazancin çogalacagina, ferah ve bolluga isaret eder. Irmakta boguldugunu görmek yakinda ölecegine, çamasir yikadi9ini görmek ise, dini bir müesseseye yardim ederek sevap kazanacagina isaret eder.

Durgun, temiz bir ırmak; zenginliğin, mutluluğun ve başarının işaretidir. Kirli bir ırmak, kıskanç insanlarla çevrili olacağınız ve birçok tartışma yaşayacağınız anlamına gelir.